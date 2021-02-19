Полоскание рта маслом по утрам: это действительно приносит пользу для здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Полоскание маслом утром? Это может показаться странным. Но масляное полоскание - это эффективный метод для сохранения здоровья зубов и полости рта и очищения организма по утрам. Врачи Сабина Эггер Жанна Шарфенберг (Германия) объясняет, на что следует обращать внимание при приеме масла.Польза для здоровья с точки зрения аюрведы может заключаться в том, что мы обеспечиваем бережное очищение, укрепляем десны, очищаем всю полость рта и, таким образом, стимулируем аппетит и пищеварение утром натощак. Считается, что полоскание маслом помогает при различных заболеваниях, таких как астма, ревматизм или мигрень. «Утренний ритуал полоскания рта и зубов маслом полезен для зубов и гигиены полости рта», - говорит д-р. Сабина Эггер. Согласно Аюрведе, лучше всего снимать масло утром (перед едой), но оно также имеет положительный эффект вечером или в любое другое время.Как правильно полоскать маслом?Целью полоскания маслом является избавление от вредных бактерий и мусора, скопившихся во рту, зубах и языке, особенно в ночное время. Если выпить кофе сразу после пробуждения, эти вещества попадают в организм. Этого следует избегать.В идеале язык сначала нужно очистить скребком для языка. Затем вы берете одну-две чайные ложки масла протягиваете масло через рот в течение нескольких минут. Следует избегать сильного полоскания горла. Важно: масло следует утилизировать с помощью платка вместе с остаточными отходами. Вытянув масло изо рта, почистите зубы. Если вы хотите усилить аюрведический эффект, в конце выпейте большой стакан теплой воды.Какое масло лучше всего подходит?"Вы можете использовать любое натуральное высококачественное органическое масло", - говорит доктор Эггер. - "Кунжутное масло, например, рекомендуется из-за его доказанного эффекта против зубного налета, а нерафинированное кокосовое масло за приятный вкус и антибактериальный эффект. Другие ингредиенты масел, таких как имбирь, также полезны для здоровья полости рта и усиливают антибактериальный эффект".