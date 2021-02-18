Названы симптомы, помогающие вовремя распознать пневмонию

Их нельзя игнорировать.Медики рассказали, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы вовремя распознать серьезную опасность и развитие бессимптомной пневмонииМокрый кашель. Считается, что кашель с выделением мокроты — продуктивный и этот признак является механизмом защиты от вируса и выделение мокроты помогает справиться с болезнью. Но если такой кашель не прекращается и не дает чувства облегчения, то стоит проверить легкие на наличие пневмонии.Ускорение сердечного ритма. Такие сбои работы сердца никогда не появляются без причины. Если ваш пульс зашкаливает за 100 ударов в минуту, то стоит немедленно обратиться к врачу.Боль в груди. Когда инфекция атакует легкие, то одним из ярко выраженных признаков может стать именно боль в груди. Она говорит о возможном начале воспаления. Такая боль сильнее всего проявляется во время приступа кашля или после него. Если она возникает часто и долго не проходит — обратитесь за помощью к медикам.Повышенная температура тела. Небольшая температура — 37,2 — 37,5 может сигнализировать о том, что в организме происходит воспалительный процесс. И если такая температура появляется после обычной простуды и нет других признаков – это может быть сигналом о развитии пневмонии.Проблемы с дыханием, одышка. Один из важных признаков воспаления в легких и один из самых опасных. Одышка и затруднение дыхания могут привести к тому, что легкие перестанут вырабатывать достаточное количество кислорода и человек может внезапно потерять сознание.Выделение мокроты с кровью. Самый опасный симптом и достаточно даже нескольких капелек крови, чтобы заподозрить серьезные проблемы с легкими. Если с кашлем выходить мокрота, которая имеет красный или ржавый оттенок — немедленно идите к врачу.