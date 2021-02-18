Сколько соли нужно убрать из диеты, чтобы снизилось давление – исследование

В новом исследовании, которое опубликовано в Circulation, ученые показали, что любое ограничение количества соли в диете улучшает артериальное давление. Они впервые подсчитали конкретные цифры снижения артериального давления при уменьшении количества натрия в рационе.Связь между поваренной солью в диете и артериальным давлением известна давно. Многие исследования показывали, что люди, которые едят больше соли, чаще страдают от гипертонии, а те, кто употребляет ее в меньших количествах – реже. В новой работе ученые решили получить более точные данные.Избыток натрия в организме способствует задержке воды в кровеносных сосудах. Это увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, и со временем может приводить к стойкому повышению артериального давления. Гипертония – фактор риска развития инфаркта миокарда и инсульта.Основной источник натрия в нашей диете – поваренная соль (хлорид натрия). Однако при расчете его содержания в продуктах учитываются и другие его соединения. Весомую часть соли (часто больше половины) мы получаем не из нашей солонки, а из готовых продуктов.Россияне в среднем употребляют 9-12 грамм соли в день, это аналог 3,6-4,8 грамм натрия, что существенно превышает рекомендованный уровень. ВОЗ советует употреблять не более 2 грамм натрия в день, а Американская кардиологическая ассоциация – до 1,5 грамм. В одной чайной ложке шесть грамм соли, 2,5 грамма соли содержат 1 грамм натрия.Ученые проанализировали 85 исследований, за участниками которых наблюдали до трех лет. Они обнаружили, что любое – даже небольшое – сокращение количества натрия в диете приводило к снижению артериального давления. В то же время, этот эффект оказался практически «безграничным»: чем меньше соли потребляли люди, тем ниже становилось давление.Исследование показало, что уменьшение количества натрия в диете на каждые 2,3 грамма в сутки приводит к снижению систолического (верхнего) артериального давления на 5,6 миллиметра ртутного столба, а диастолического диастолического (нижнего) – на 2,3.«Мы обнаружили, что сокращение натрия в диете было полезным и для людей с нормальным артериальным давлением, которые и так едят мало соли», - сказал доктор Марко Винчети (Marco Vinceti), профессор Медицинской школы Реджо-Эмилии ведущий автор исследования.Винчети считает, что новые данные поддерживают рекомендации Американской кардиологической ассоциации: «Чем меньше, тем лучше. Даже при употреблении менее 1,5 грамм соли отмечается снижение давления», - считает он.Ученые указывают, что для снижения количества натрия в диете, рацион нужно сделать более здоровым. Одна из диет, разработанных для снижения артериального давления - DASH-диета (Dietary Approaches to Stop Hypertension – англ., диетический подход к прекращению гипертонии). Ее основные компоненты: фрукты, овощи, рыба, мясо птицы, бобовые, орехи. Красное мясо, сладости и жирные продукты рекомендуется максимально ограничить.«Простое уменьшение количества соли в диете оказывало эффект в исследовании, это не подвергается сомнению. Но, судя по всему, если улучшить диету в общем, то эффект усилится», - сказал доктор Джеймс Брайан Берд (James Brian Byrd) из Медицинской школы Мичинганского университета.