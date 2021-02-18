Средиземноморскую диету признали неидеальной

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Все мы не раз слышали о том, что средиземноморская диета является самой полезной для здоровья. Однако новое исследование убедительно разбило этот довод и заставило задуматься любителей правильного питания.В журнале US News & World Report совсем недавно провозгласили средиземноморскую диету лучшей в мире. Многие американцы и жители других стран в этом не сомневаются, поэтому они активно налегают на фрукты, овощи, оливковое масло, морепродукты и орехи. Но исследование показало, что существуют типы питания, которые более полезны для нашего здоровья. К ним относится веганская диета. Так, отказ от продуктов животного происхождения улучшает концентрацию липидов, снижает массу тела и повышает чувствительность к инсулину.Причём веганская диета делает это лучше, чем средиземноморская диета, как продемонстрировало исследование. Его авторы также выяснили, что средиземноморское питание чаще приводит к слишком сильному снижению артериального давления. В эксперименте приняли участие 62 взрослых добровольца, которые в течение 16 недель следовали либо веганской диете, либо средиземноморской. За всеми их параметрами тщательно следили, а по завершению эксперимента все вернулись к своему обычному питанию на 4 недели. Затем добровольцы поменяли веганскую диету на средиземноморскую и наоборот ещё на 16 недель.Из эксперимента исключались лица с диабетом первого типа или расстройствами, связанными со злоупотреблением психоактивными веществами. Также в эксперименте не принимали участие беременные, либо лица, которые и без того находились на веганской или средиземноморской диете.