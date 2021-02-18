Коронавирус набирает силу? Выявлен четвертый штамм SARS-CoV-2

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В мире регистрируются все новые штаммы коронавирусной инфекции нового типа — британский штамм, по предварительной информации, повышает риск смерти в 1.63 раза, а мутация из ЮАР скрывается от антител. Новый вариант патогена был зарегистрирован в Бразилии, и еще один — в Соединенных Штатах. Коронавирус набирает силу? Статью по теме опубликовало информационное агентство РИА Новости.Откуда вообще берутся новые мутации коронавируса? Дело в том, что у патогена, вызывающего COVID-19, довольно объемный геном. В генетическом коде вируса есть информация о белках, необходимых для проникновения в клетки и репликации. Когда вирус проникает в организм и начинает создавать свои копии, в его геноме могут происходить ошибки при копировании. Обычно ошибки исправляются особыми ферментами, но иногда бывают исключения. Этим и объясняется механизм эволюции, итогом которого становятся новые мутации.Иммунная система распознает коронавирус по его белку-шипу (с его помощью вирус проникает в клетки), и вырабатывает особые белки для нейтрализации вируса — антитела. Если белок-шип меняется, то коронавирус может начать ускользать от иммунитета. И не только от иммунитета, но и от тестов для обнаружения патогена.В мире уже достаточно новых мутаций SARS-CoV-2, однако они продолжают появляться регулярно. На днях поступили сведения о штамме, который был зарегистрирован в Южной Калифорнии — новый патоген получил индекс 20C/S:452R. У нового штамма есть изменения в белке-шипе, что, как уверены эксперты, может помешать терапии моноклональными антителами.