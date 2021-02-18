Эксперт назвал безопасное для здоровья количество съеденной колбасы
Профессиональным мнением по поводу безопасного для здоровья количества съеденной колбасы поделился авторитетный российский эксперт в области диетологии, академик Виктор Тутельян. В интервью ученый заметил, что таковым можно считать только небольшое количество колбасы, употребляемое ограниченное количество раз за неделю.
«Кусочек колбасы два-три раза в неделю ничего страшного не принесет», - сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России.
Тутельян напомнил, что колбасные изделия являются богатейший источником насыщенного жира и холестерина. Во многих разновидностях колбас (например, сардельках или сосисках) его содержание доходит до 30%.
Ранее врач гастроэнтеролог Инна Мазько, перечисляя причины, по которым следует отказываться от потребления колбас, рассказала, что характерный для проданного продукта розовый цвет обеспечивается добавлением веществ-нитритов, способных провоцировать развитие рака. Кроме того, состав колбасных изделий часто отличается высоким уровнем фосфатов, негативно влияющих на процессы усвоения важного для здоровья минерала кальция.
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