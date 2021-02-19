Восемь способов научиться контролировать свой аппетит

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Это проблема многих людей с лишним весом.Люди, у которых есть лишний вес, часто задаются вопросом, как сделать так, чтобы не хотелось постоянно есть. Рассмотрим основные способы, которые помогут укротить аппетит.Необходимо уменьшить объем желудкаКогда человек старается отказаться от любимой еды, то таким образом он улучшает чувство самоконтроля. Если это сделать очень трудно, то необходимо постараться уменьшить объем своего желудка. Важно пропускать завтрак, но лучше всего ужин. Питаться нужно маленькими порциями, а пищу важно тщательно пережевывать. Специалисты утверждают, что помочь уменьшить желудок может дыхательная гимнастика и йога.Нужно «напиться»Речь идет не об алкогольных напитках. Если пить стакан воды перед каждым приёмом пищи, то вы съедите намного меньше, чем раньше. Ведь желудок уже чем-то заполнен и может дать сигнал «стоп», даже когда вы еще не съели все, что у вас в тарелке. А вот от алкоголя лучше всего отказаться. Он способен увеличивать аппетит.АроматерапияЕсть некоторые запахи, которые способны заставить мозг думать, что вы не хотите есть. Сюда можно отнести ванилин, корицу, а также цитрусовые ароматы. Можно заниматься медитацией и наслаждаться приятными ароматами, которые способны заставить мозг поверить в то, что вы не хотите есть.Не нужно сидеть без делаОчень часто желание поесть возникает тогда, когда человек сидит без дела. Если вам нечего делать, то придумайте себе какое-то занятие. Можно заняться уборкой или почитать книгу. Так вы обманете свое желание поесть.Нужно выждать определенное времяСамое интересное, что аппетит не может быть вечным, и в этом есть свои плюсы. Пик его наступает после того, как проходит три часа от последнего приема еды. А вот если переждать четыре часа, то можно заметить, что есть уже хочется не так сильно, как раньше. У каждого организма есть привычка употреблять еду в определенное время, если ее обмануть, то есть будет хотеться меньше. Постепенно зависимость от завтрака или ужина начнет исчезать. Это даст возможность человеку есть тогда, когда он действительно этого хочет, а не по часам.Нужно убрать все раздражителиЕсли перед глазами будет лежать сочная котлетка, то очень трудно удержаться, чтобы ее не отведать. Лучше подальше спрятать вкусности, это поможет вам удержаться.Тарелка не больше 300 млНас с самого детства учат доедать то, что у нас в тарелке. Специалисты пришли к выводу, что не стоит переедать, но также важно съедать все, что есть в тарелке. Посуда должна быть не больше и не меньше 300 мл.Занимайтесь спортомКогда человек занимается спортом, то он тратит калории, за счет чего можно хорошо похудеть. Да, красивое тело есть не у каждого из нас, и для этого необходимо работать. Это очень большой труд. Чтобы организм вырабатывал гормон счастья, необходимо бегать, а также можно обливаться холодной водой. Поэтому удовольствие от жареной картошки лучше заменить чем-то более полезным.Придерживаясь этих проверенных советов, можно очень хорошо похудеть, без особых усилий.