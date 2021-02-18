Назван эффективный способ проверить здоровье сердца

Лестница — лучший тест.По статистике, заболевания сердца повышают риск преждевременной смерти, но часто такие болезни не имеют симптомов, а иногда боли и неприятные ощущения списывают на другие органы. Чтобы проверить сердце, нужно проходить обследования и сдавать анализы, но есть два предварительных теста на физические способности человека.Существуют два теста, для которых вам понадобится только умение измерять пульс и лестница. Они подойдут для людей после 40 лет, которые сомневаются в здоровье своего сердца. Также тест нужно проводить среди тех, кто никогда не был фанатом спорта.В рамках первого теста нужно пройти 80 ступени, обычно это эквивалентно четырем этажам. Перед тем, как проводить тест, нужно немного размяться, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на ноги и подготовить тело к подъему. Когда вы доберетесь до цели, измерьте свой пульс. Он не должен превышать 140 ударов в минуту. В случае, если сердцебиение участилось сильнее, нужно проконсультироваться с врачом и пройти необходимые обследования.Существует второй тест, но он гораздо сложнее первого. Для него нужна лестница, доходящая до 11-12 этажа. Это расстояние нужно пройти за четыре минуты. Важно, чтобы нагрузка была равномерной, то есть не стоит бежать первые два пролета, а потом медленно подниматься. Во время теста допустима одышка и учащенное сердцебиение, это нормально для здорового человека. Если на подъеме появилась боль в груди и покалывания, то нужно остановиться и прервать эксперимент, а потом обратиться к врачу. Мужчины и женщины за 40 должны за четыре минуты проходить 11-12 этажей. В случае, если этого сделать не удастся, значит у человека достаточно изношена сердечная мышца, поэтому нужно обращаться к медикам.