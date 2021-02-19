Перечислены малоизвестные преимущества яблочного уксуса для здоровья
Перечисленные экспертами свойства продукта опубликовало издание Express.
Поддерживает гигиену полости рта. Яблочный уксус убивает бактерии во рту, заодно предотвращая неприятный запах изо рта.
Помогает справиться с изжогой. Кислотный рефлекс и изжога часто возникают в результате нехватки кислоты в желудке. Снять или предотвратить ее может помочь стакан воды с разбавленным яблочным уксусом.
Полезен при простуде. Благодаря мощным антибактериальным свойствам яблочный уксус способен успокоить боль в горле – только при употреблении не забудьте разбавить его водой. Вдобавок при приеме уксуса полезные бактерии, содержащиеся в нем, укрепляют иммунную систему.
Дает эффект детокса. Потребление яблочного уксуса улучшает лимфатический дренаж и кровообращение, что способствует детоксикации. Заодно это уменьшает проявление аллергических реакций.
Подходит гипертоникам. Все дело в уксусной кислоте – она содействует снижению уровня кровяного давления, улучшая функционирование сердца.
Стимулирует снижение веса. Яблочный уксус помогает снизить аппетит и тем самым уменьшает излишнее употребление калорий.
Помогает избавиться от перхоти. Нанесение состава с яблочным уксусом на кожу головы убивает Malassezia – штамм грибка, иссушающего кожу головы и тем самым способствующего появлению перхоти.
Отбеливает зубы. Попробуйте почистить зубы каплей яблочного уксуса и, возможно, вы увидите, что они станут светлее. Впрочем, использовать продукт в данном качестве следует очень осторожно.
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