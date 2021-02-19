Перечислены малоизвестные преимущества яблочного уксуса для здоровья

Яблочный уксус служит не только вкусовой добавкой, но и способен помочь с личной гигиеной, укрепить здоровье.Перечисленные экспертами свойства продукта опубликовало издание Express.Поддерживает гигиену полости рта. Яблочный уксус убивает бактерии во рту, заодно предотвращая неприятный запах изо рта.Помогает справиться с изжогой. Кислотный рефлекс и изжога часто возникают в результате нехватки кислоты в желудке. Снять или предотвратить ее может помочь стакан воды с разбавленным яблочным уксусом.Полезен при простуде. Благодаря мощным антибактериальным свойствам яблочный уксус способен успокоить боль в горле – только при употреблении не забудьте разбавить его водой. Вдобавок при приеме уксуса полезные бактерии, содержащиеся в нем, укрепляют иммунную систему.Дает эффект детокса. Потребление яблочного уксуса улучшает лимфатический дренаж и кровообращение, что способствует детоксикации. Заодно это уменьшает проявление аллергических реакций.Подходит гипертоникам. Все дело в уксусной кислоте – она содействует снижению уровня кровяного давления, улучшая функционирование сердца.Стимулирует снижение веса. Яблочный уксус помогает снизить аппетит и тем самым уменьшает излишнее употребление калорий.Помогает избавиться от перхоти. Нанесение состава с яблочным уксусом на кожу головы убивает Malassezia – штамм грибка, иссушающего кожу головы и тем самым способствующего появлению перхоти.Отбеливает зубы. Попробуйте почистить зубы каплей яблочного уксуса и, возможно, вы увидите, что они станут светлее. Впрочем, использовать продукт в данном качестве следует очень осторожно.