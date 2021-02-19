Ученые определили наиболее эффективный способ избавиться от жира на животе

По мнению ученых, уменьшение количества потребляемых углеводов является наиболее эффективным способом избавиться от жира на животе, включая висцеральный.Накопление жира на животе оценивается медиками как гораздо более разрушительный для здоровья фактор, чем равномерная полнота. Особенно опасен рост висцерального жира, который разрастается вблизи внутренних органов. С увеличением живота резко повышается риск развития воспаления, способного стать пусковым механизмом метаболических нарушений, диабета, патологий сердца.Что же помогает избавиться от жира на животе?Апеллируя к результатам ряда исследований, издание Express пишет, что учеными был определен наиболее эффективный способ – минимизация количества углеводов в рационе.«Более 20 исследований показали, что режимы питания с низким содержанием углеводов способствуют потере веса, включая уменьшение жировой массы на животе, в два-три раза эффективнее, чем диеты с низким содержанием жиров», - информирует Express.По данным исследования, опубликованного Национальной библиотекой медицины США, рацион с низким содержанием углеводов также эффективен, когда речь идет о борьбе с висцеральным типом жира. Сокращение количества поедаемых углеводов благотворно влияет на состав тела, распределение жира и метаболизм глюкозы, благодаря чему теряли больше внутрибрюшной жировой ткани, констатируют ученые.От каких углеводов нужно отказываться? От рафинированных, источником которых являются в основном сладости и изделия из белой муки. Специалисты поясняют, что данный тип углеводов быстро перевариваются и имеют высокий гликемический индекс. Это означает, что их потребление способствует резким скачкам уровня сахара в крови и инсулина – крайне неблагоприятному явлению для здоровья. На регулярной основе такие скачки вызывают переедание, прибавку в весе, развитие инсулинорезистентности.Что происходит при отказе от них? Ученые поясняют, что в условиях минимального количества углеводов организм начинает производить для поддержания энергии кетоны – вещества, синтезируемые печенью из жирных кислот. Такой процесс производства кетонов называется кетозом. Фактически он означает, что тело, не получая углеводной подпитки, начинает расходовать собственный жир, чтобы нормально функционировать.«Когда вы отказываетесь от рафинированных углеводов, таких как белый хлеб, рис, рогалики, макаронные изделия, печенье или конфеты, ваша печень по сути занимается сжиганием вашего же жира, чтобы производить кетоны. Это эффективно помогает избавляться от висцерального жира и снижает риск серьезных осложнений для здоровья», - постулируют научные специалисты.