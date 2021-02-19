Яблоки способны стимулировать образование новых клеток
Недавно же были выявлены высокие концентрации ряда фитонутриентов, стимулирующих нейрогенез (процесс генерации новых нейронов). Как показали тесты, выращенные в лаборатории стволовые клетки мозга взрослых мышей генерировали больше нейронов и были лучше защищены от гибели, если в клеточные культуры добавляли кверцетин или дигидроксибезойную кислоту (DHBA).
Это фитонутриенты, содержащиеся в яблоках. Особенно активно на стимуляцию реагировали клетки-предшественники гиппокампа (зоны, связанной с памятью). Положительное влияние можно было сравнить с физическими упражнениями.
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