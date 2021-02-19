Яблоки способны стимулировать образование новых клеток

Университет Квинсленда и Немецкий центр нейродегенеративных заболеваний в Дрездене проверили влияние фитонутриентов из яблок, с точки зрения стимуляции производства новых клеток мозга. О пользе таких соединений ученые говорят не в первый раз. Ранее, к примеру, была доказана польза ресвератрола из красного винограда и EGCG из зеленого чая.Недавно же были выявлены высокие концентрации ряда фитонутриентов, стимулирующих нейрогенез (процесс генерации новых нейронов). Как показали тесты, выращенные в лаборатории стволовые клетки мозга взрослых мышей генерировали больше нейронов и были лучше защищены от гибели, если в клеточные культуры добавляли кверцетин или дигидроксибезойную кислоту (DHBA).Это фитонутриенты, содержащиеся в яблоках. Особенно активно на стимуляцию реагировали клетки-предшественники гиппокампа (зоны, связанной с памятью). Положительное влияние можно было сравнить с физическими упражнениями.