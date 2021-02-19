Что делать, если волосы на голове стремительно выпадают

Восстановление может занять месяцы.Для любой женщины густые волосы — важная составляющая внешности, без которой невозможно говорить о здоровье женщины. Естественно, природная предрасположенность может и не наградить объемной шевелюрой, однако даже в этом случае волосы не должны ломаться или вообще выпадать. Мы решили выяснить, в чем может быть причина потери волос, и что делать, если вы каждый день видите на подушке целые клочки.Явные нарушенияКто-то может сказать, что основная причина выпадения — неправильный уход: агрессивные расчесывания, химические процедуры, горячая сушка и укладка с использованием аэрозолей. Возможно. И все же в подавляющем большинстве случаев, проблема кроется внутри, выпадение практически всегда говорит о нарушениях в организме.Мощный стрессДля жителя большого города стресс — обычное явления, но нельзя сказать, что нормальное. Результатом перенапряжения может стать, в том числе, и выпадение волос в большом количестве. Поэтому в первую очередь определите уровень кортизола.Нарушения кровообращенияЕще одна причина, которая всегда связана с потерей волос. Сидячий образ жизни и неправильное питание делают свое дело — кровь перестает активно поступать во все системы. Поэтому всегда обращаем внимание на свой образ жизни, по возможности корректируем некоторые моменты, в нашем случае — пассивность.ИнфекцииДовольно редкая причина, однако не будем сбрасывать ее со счетов. Посещение салона красоты не всегда оставляет положительные эмоции, ведь никогда не знаешь, что может быть на расческе мастера. Конечно, проверенный салон дает некоторые гарантии, но не забываем о человеческом факторе.Как будем решать проблемуВ первую очередь, занимаемся скринингом щитовидки, так как эндокринные расстройства могут быть одной из причин потери драгоценных волос. При нарушении выработки тиреоидных гормонов волосяной фолликул начинает слабеть и в результате покидает голову. Не игнорируем поход к эндокринологу.«Нет» анемииЕсли щитовидная железа не подводит, проверяем кровеносную систему. Иногда мы можем и не знать о том, что нам не хватает некоторых веществ, только после того, как это начинает сказываться на внешности, мы бьем тревогу. Не ленимся встать пораньше и отправиться сдавать важный анализ, ведь чем быстрее вы обнаружите проблему, тем проще ее будет решить со специалистом.«Солнечный» витаминЕще одной причиной может быть недостаток витамина D, в первую очередь страдает голова, а именно начинают появляться некрасивые «полянки». Все дело в том, что витамин D способствует формированию волосяных фолликулов. Если же дефицит подтвердится, не затягиваем с походом к специалисту.