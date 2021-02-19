ТОП-7 причин постоянного голода

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Проблема, знакомая многим.Если вы замечали за собой, что постоянно хотите есть и не можете насытиться, на это есть причины, которые точно определить может только специалист. Но диетолог Альбина Комиссарова рассказала об основных из них.Если ваш рацион строится с высококалорийных, но не очень питательных продуктов, вы будете хотеть есть, несмотря на норму калорийности,– уверяет диетолог.По словам врача, в рационе должны быть продукты:богатые белком: рыба, мясо, морепродукты, яйца, бобовые;богатые клетчаткой: хлеб, крупы, макароны, овощи и фрукты;растительные масла.Ваш ужин на слишком ранний?Как пишет Альбина Комиссарова, за 3 часа до сна – комфортный для организма временной промежуток. Не нужно ограничивать себя в еде после 18 часов – это миф, ведь не каждый человек готов выдержать 12 – 15 часовое голодание.Вы правильно используете метод тарелки?Если вы кладете на тарелку куриное филе, рис и брокколи и не наедаетесь, добавьте куриное бедро, рис с овощами и маслом и запеченные различные овощи. Вы не увеличите размер порции, но будете сыты,– говорит специалист.Вы точно едите достаточно сложных углеводов?Как отмечает диетолог, 50% от нашего рациона должны составлять углеводы. Это значительное количество. Пусть в каждом приеме пищи будут углеводы. И даже во время ужина. Не бойтесь есть такую пищу после обеда. Крупы, макароны и хлеб – ваши друзья, а не враги.Вы едите чаще, чем 2 раза в день?Одно исследование показало, что люди, которые ели 4 раза в день, по сравнению с теми, кто ел 2 раза, меньше чувствовали голод в течение дня,– добавила врач.Ваше переедание компульсивно?«Вы набрасываетесь на еду, съедаете ее в больших количествах и затем чувствуете вину и снова ненасыщенность? Это повод обратиться к психологу», – говорит Альбина Комиссарова. Она также заверила, что переживать не нужно, просто часто эмоциональный фон мешает здоровому похудению. Поэтому с этим надо работать.