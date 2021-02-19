Предсказать болезнь Альцгеймера можно задолго до появления симптомов
Исследование было опубликовано в журнале Translational Psychiatry. Оно является первым обнаружившим, что люди с повышенным глиальным фибриллярным кислым белком (GFAP) в крови также имели увеличение амилоида бета в головном мозге, являющегося показателем болезни Альцгеймера.
«Технологии, обнаруживающие биомаркеры, развиваются огромными темпами. Я думаю, они будут использоваться для прогнозирования болезни Альцгеймера в ближайшую пятилетку», - сообщил профессор Ральф Мартинс, автор исследования.
В работе приняли участие 100 австралийцев в возрасте от 65 до 90 лет без симптомов нейродегенеративного заболевания. Профессор Мартинс отмечает, что потребуются дальнейшие проверки.
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