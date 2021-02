Почему не стоит употреблять много молока — исследование

Лактоза вызывает ломкость костей сегодня, является вполне натуральным напитком, первой пищей новорожденного, а также любимым лакомством многих взрослых во всем мире. Каких только разновидностей молока не существует! А сколько разнообразных молочных продуктов сегодня предлагает нам аграрный сектор! Вот только вместе с прекрасными вкусовыми качествами и бесспорной пользой для организма, молоко может принести и вред. Такой вывод сделали британские ученые, о чем свидетельствует соответствующая публикация в медицинском издании "The BMJ", пишет Times of India.В больших количествах молоко вредит костям. Фото из открытых источников Оптимальным количеством в день для взрослого человека является 240-250 мл молока. При этом все еще разрешается без проблем употреблять другую молочную продукцию — сыр, йогурт, масло и тому подобное. Молоко содержит много полезных белков, жиров и витаминов, в частности D и B12. Кроме того, разрешена дневная норма молока обеспечит 30% необходимой человеку количества кальция. Что же может быть не так? Как утверждают британские медики, три и более стакана молока увеличивает риск переломов, особенно у женщин.Шанс получить подобную травму вырастает аж на 16%. Причина в том, что молочная лактоза включает в себя специальный природный подсластитель (сахар) под названием D-галактоза. Именно ее накопление в организме влияет на ломкость костей, а также усиливает окислительный стресс. Кроме того, из-за постоянного употребления молока может дальше развиться любое хроническое воспаление, изначально "спящее". Внимательными к здоровью следует быть и людям пожилого возраста. У лиц почтенных лет вполне может развиться остеопороз из-за любви к молоку. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовав соответствующий материал в "The American Journal of Clinical Nutrition".