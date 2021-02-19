Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ, профессор Аркадий Верткин рассказал о том, на какие заболевания может указывать забывчивость.На повышенную забывчивость могут влиять нарушения кровообращения в мозге, артериальное давление, черепно-мозговые травмы.Помимо этого, это могут быть серьезные хронические заболевания, например, диабет или болезнь Альцгеймера.Также врач обратил внимание, что усталость, перепады температуры в сочетаемости с забывчивостью могут проявиться после COVID-19.