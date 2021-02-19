Доктор Мясников опроверг популярный миф о вреде кофе

Считается, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нельзя пить кофе, но это, как уверен врач и телеведущий Александр Мясников, не более, чем миф."Я уже неоднократно повторял, и в последних выпусках своей передачи повторял, и вообще — люди, ну осознайте наконец, что кофе не является вредным для сердечников. Существуют научные работы, согласно которым употребление кофе в разумных объемах защищает от инфарктов и мерцательной аритмии", — заявил Мясников, призвав граждан не бояться пить кофе.Нормальный объем потребления кофейного напитка — это, по словам Мясникова, две-три чашки в сутки. Людям, у которых есть те или иные заболевания печени, можно выпивать и четыре чашки кофе в день — доктор отметил, что напиток оказывает терапевтическое воздействие на печень.Бодрящий напиток, как добавил врач, благоприятно влияет на здоровье людей, живущих с подагрой, остеопорозом или болезнью Паркинсона. "Растворимый кофе, как и натуральный, не оказывает пагубного воздействия на организм. Не бойтесь пить кофе и не верьте мифам, которые давно были опровергнуты современной наукой", — посоветовал россиянам доктор Александр Мясников. Ранее врач предупредил об опасности чрезмерного употребления продуктов белого цвета. "Хлеб, рис, сахар, макароны, картофель — это продукты со слишком высоким гликемическим индексом", — пояснил Мясников.