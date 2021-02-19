Ученые называют виды физической активности для увеличения продолжительности жизни
Ученые констатируют, что физическая подвижность и долголетие идут рука об руку, но предметом исследования становятся преимущества, связанные с разными уровнями интенсивности физической деятельности. Журнал JAMA Internal Medicine опубликовал результаты нового проекта, участниками которого стали более 403 000 взрослых человек из Национального опроса о состоянии здоровья,
Авторы работы заявили, что для увеличения продолжительности жизни наиболее эффективна физическая активность, характеризуемая энергичными действиями – это деятельность с достаточно высокой интенсивностью нагрузки, заставляющая дышать тяжело и быстро.
Ученые отметили, что
«у людей, чья интенсивная физическая активность составляла минимум 75 минут в неделю, наблюдался более низкий риск ранней смерти от всех причин».
По словам экспертов, указанные 75 минут физической деятельности высокой интенсивности могут дать такую же пользу для здоровья, как 150 минут в неделю упражнений умеренной интенсивности. Большинство умеренных видов нагрузок могут стать более интенсивными, если вы увеличите свои усилия, подчеркивают исследователи.
Они называли виды физической активности, рекомендуемые для увеличения продолжительности жизни:
бег,
плавание в быстром темпе,
езда на велосипеде, ускоренная или по холмам,
подъем пешком по лестнице,
спорт: футбол, хоккей,
прыжки со скакалкой,
аэробика,
боевые искусства.
Наиболее выраженный эффект, по мнению ученых, дает сочетание присутствующих в жизни физических нагрузок и здоровых привычек, связанных с питанием – достаточного потребления белка, минимального потребления насыщенных жиров, контроль количества соли и переработанных продуктов в рационе.
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