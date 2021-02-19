Врач: сельдерей и капуста могут спровоцировать разрыв кишечника
Наличие подобных веществ в продуктах ведет к образованию в организме инородных тел, сформированных из неперевариваемых частиц, например, волокон растений.
Их называют безоары и они расширяют кишечник. При большом скоплении безоаров ребуется хирургическое вмешательство.
«К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн. В общем, продукты с высоким количеством дубильных веществ и грубых волокон».
Однако возможно такое только при чрезмерном потреблении фруктов и овощей.
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