Врач: сельдерей и капуста могут спровоцировать разрыв кишечника

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасные для здоровья продукты и овощи. Продукты с высоким содержанием дубильных веществ и крупных волокон могут спровоцировать разрыв кишечника.Наличие подобных веществ в продуктах ведет к образованию в организме инородных тел, сформированных из неперевариваемых частиц, например, волокон растений.Их называют безоары и они расширяют кишечник. При большом скоплении безоаров ребуется хирургическое вмешательство.«К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн. В общем, продукты с высоким количеством дубильных веществ и грубых волокон».Однако возможно такое только при чрезмерном потреблении фруктов и овощей.