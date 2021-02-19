Коронавирус не стоит лечить цинком и витамином С
Для выполнения иммунной функции нашему организму требуется цинк, так как он играет важную роль при производстве защитных антител и лейкоцитов, а также в борьбе с инфекцией. В этой связи логично предположить, что пищевые добавки с цинком и витамином C могут быть использованы для профилактики и даже лечения коронавирусной инфекции. Но исследователи из Клиники Кливленда в ходе наблюдений этого не доказали.
Оказалось, что приём подобных добавок существенно не снижает ни тяжесть, ни длительность симптомов у пациентов с COVID-19, если сравнивать со стандартным лечением. И это несмотря на тот факт, что являющийся антиоксидантом витамин C помогает уменьшить повреждения клеток и укрепить иммунитет. В клиническом испытании приняли участие 214 взрослых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19
Каждый из них получал либо глюконат цинка и витамин С по отдельности, либо оба препарата вместе в течение 10 дней. В контрольной группе пациенты получали стандартное лечение. Результаты исследования опубликованы в журнале Jama Open Network. Они показали, что существенных отличий между участниками разных групп нет.
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