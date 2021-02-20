Здоровье желчного пузыря: как не навредить этому важному органу

Жёлчный пузырь — орган размером с указательный палец (6–9 см), который находится в правой верхней части живота, прямо под печенью. По форме и строению жёлчный пузырь немного похож на мышечный мешок с длинной «горловиной».«Горловина» жёлчного пузыря соединяется с протоком, по которому жёлчь выходит из печени. Чуть ниже он соединяется ещё с одним протоком, который идёт от поджелудочной железы, и впадает в тонкий отдел кишечника. Кишечник и протоки разделяет сфинктер Одди — мышечные «ворота», которые открываются после того, как человек поест.Жёлчный пузырь — склад для жёлчи. Эта едкая жидкость — своеобразные «бытовые отходы» печени, главного фильтра нашего организма. Выделяя жёлчь, печень избавляется от избытка холестерина и от токсичного продукта распада гемоглобина — билирубина.Наш организм устроен очень разумно и экономично. Жёлчь не пропадает, а идёт в дело — помогает расщеплять жирную пищу. Но поскольку печень работает всегда, вне зависимости от того, поели мы или нет, то до тех пор, пока мы не сядем за стол, 75% жёлчи сохраняется в жёлчном пузыре.Если во время обеда для расщепления всего жира из еды не хватит «стандартной» порции жёлчи, которую выделяет печень, на помощь приходит жёлчный пузырь. Под действием пищеварительных гормонов мышечный слой органа сокращается, дополнительная порция концентрированной жёлчи поступает в кишечник.Чем больше жирного съел человек, тем сильнее «сжимается» жёлчный пузырь — и тем больше жёлчи поступает в кишечник. А если человек решит ограничиться лёгким салатом, то сохранённая в пузыре жёлчь останется невостребованной.Мы собрали для вас очень простые рекомендации, которые помогут сохранить здоровье этого важного органа. Профилактика же всегда лучше лечения, правда?Не пропускайте приемы пищиЖелчный пузырь выделяет желчь каждый раз, когда вы едите. Когда вы пропускаете приемы пищи, желчные соки накапливаются. Это повышает уровень холестерина в желчном пузыре. Со временем восковые жиры могут затвердеть и превратиться в желчные камни. Некоторые желчные кислоты также могут повысить вероятность заболевания раком желчного пузыря. Так что выделяйте время на регулярные приемы пищи.Выбирайте цельнозерновые продуктыВ них содержится много грубого волокна, которое снижает уровень ЛПНП, или «плохого» холестерина. Это защищает ваше сердце и помогает избавиться от камней в желчном пузыре. Клетчатка приводит в движение пищеварительную систему и выводит желчь из организма. Старайтесь есть больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновой хлеб и макаронные изделия.Добейтесь здорового весаИзбыточный вес или ожирение повышают ваши шансы заработать камни в желчном пузыре. Одно исследование показало, что ожирение увеличивает вероятность заболевания желчнокаменной болезнью в три раза. Это потому, что лишние килограммы могут увеличить и ослабить ваш желчный пузырь, а также повысить уровень холестерина. Это особенно верно, если у вас лишний вес скапливается преимущественно на талии, а не на бедрах.Ешьте фрукты и овощиВы прекрасно знаете, что свежие фрукты и овощи полезны для вашего тела. В том числе для желчного пузыря. Во-первых, фрукты и зелень наполнены витаминами, в том числе С и Е. Оба эти вещества помогают защитить от камней в желчном пузыре. Фрукты и овощи также богаты водой и клетчаткой, которые помогут вам дольше оставаться сытым и эффективнее сжигать лишние килограммы. Для наибольшей пользы следите за тем, чтобы ваш рацион был максимально разнообразным.Пейте много водыДля многих разумной целью является выпивать восемь стаканов H2O в день. Если вы получаете меньше воды, чем требуется вашему организму, это может сказаться на желчном пузыре. Вода способствует опорожнению этого органа и препятствует накоплению желчи. Это защищает от камней в желчном пузыре и других проблем.Если вы будете больше пить, это также поможет вам похудеть. Исследования показывают, что люди, которые пьют больше воды, потребляют меньше калорий и сахара.ДвигайтесьФизическая активность сжигает калории, улучшает настроение и защищает желчный пузырь. Исследования показали, что женщины, которые занимаются спортом, снижают вероятность заболевания желчного пузыря на 25% по сравнению с их сверстницами, ведущими малоподвижный образ жизни. Старайтесь тренироваться по 30 минут 5 дней в неделю. Если для вас это сложно, начинайте с меньшей длительности и постепенно увеличивайте ее до рекомендованной.Станьте вегетарианцем хотя бы на 1 день в неделюНе нужно полностью отказываться от мяса ради здоровья желчного пузыря. Но употребление большего количества блюд с растительным белком, таким как фасоль и тофу, может снизить ваши шансы на заболевание этого органа. Все потому, что в них много клетчатки и мало насыщенных жиров. Вы можете становиться вегетарианцем 1 раз в неделю. Вкусные блюда без мяса включают жареный тофу, буррито с фасолью, а также пиццу с овощами и сыром.