Мясников перечислил болезни, при которых полезно пить кофе

Мясников заявил, что кофе при болезнях сердца совершенно не вреден.Известный российский врач, кардиолог Александр Мясников рассказал в телеэфире, при каких болезнях полезно пить кофе. Он заметил, что бытует мнение: пить кофе при проблемах с сердцем нельзя! Мясников заявил, что это не так.Потребление кофе, по словам врача, напротив ассоциируется со снижем риска болезней, затрагивающих сердечно-сосудистую систему.«Кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что у людей, которые пьют кофе в разумных пределах, реже инфаркты, реже мерцательная аритмия», - сообщил медик.Также Мясников рассказал, что пить кофе полезно при имеющихся болезнях печени. Если нормой напитка в обычных случаях являются две или три чашки кофе в день, то людям, имеющим нарушения печени, можно пить и по четыре. По словам врача, на этот орган кофе «действует целебно».Вдобавок, заметил Мясников, употреблять кофе полезно при подагре, болезни Паркинсона, остеопорозе.