Врач перечислила причины пониженной температуры тела
Пониженная температура тела может говорить о доброкачественных и злокачественных опухолях на фоне снижения работоспособности щитовидной железы и поражения гипоталамуса.
Также это может произойти на фоне железодефицитной анемии, диет, приеме нестероидных противовоспалительных средств, а также при экземе и дерматите.
Олейникова отметила, что пониженную температуру отмечают и у пациентов, перенесших коронавирус.
Причиной может быть и внутреннее кровотечение, но это острое состояние, когда пациент обычно попадает в хирургический или гинекологический стационар.
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