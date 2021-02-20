Врач перечислила причины пониженной температуры тела

Врач Анастасия Олейникова перечислила заболеваний, симптомом которых может быть сниженная температура тела.Пониженная температура тела может говорить о доброкачественных и злокачественных опухолях на фоне снижения работоспособности щитовидной железы и поражения гипоталамуса.Также это может произойти на фоне железодефицитной анемии, диет, приеме нестероидных противовоспалительных средств, а также при экземе и дерматите.Олейникова отметила, что пониженную температуру отмечают и у пациентов, перенесших коронавирус.Причиной может быть и внутреннее кровотечение, но это острое состояние, когда пациент обычно попадает в хирургический или гинекологический стационар.