Медики рассказали, как стресс влияет на здоровье мозга

Веская причина оградить себя от стресса.Из-за длительного стресса наш мозг становится меньше, что может привести к слабоумию.Вещества, которые вырабатываются в организме, когда мы переживаем неприятности, токсичны для тканей мозга, утверждают американские ученые.Несчастливый брак, нелюбимая работа, посттравматический синдром – это стрессовые ситуации, которые могут длиться годами. Все это время в организме сохраняется высокая концентрация кортикостероидов, которые убивают клетки мозга.Особенно чувствителен к негативному воздействию кортикостероидов гиппокамп, часть мозга, отвечающая за формирование воспоминаний. Ученые впервые обнаружили, что стресс повреждает гиппокамп, изучая людей страдающих от посттравматического синдрома, например, участников боевых действий.Оказалось, что их гиппокамп уменьшается до размеров, которые свойственны пожилым людям, страдающим от старческого слабоумия. Поэтому всем, кто желает сохранить ясность ума, необходимо, прежде всего, бороться со стрессом, не позволяя ему растягиваться на годы.