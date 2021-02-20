Что на самом деле лечит подорожник

Листья подорожника, согласно народной медицине, имеют лечебные свойства. Большинство детей узнают об этом в детстве, когда играют во дворе и получают ссадины. Со временем растение даже превратилось в мем и его "прикладывали" на картинках ко всем проблемам.Однако в современном мире подорожник превратился в растение, которое лечит все. На самом деле это не так. Подорожник действительно используют в народной медицине, и у него широкий спектр полезных свойств, но он действительно ограничен.Болезни органов животаЯзвенная болезнь желудка, гастрит и панкреатит — эти болезни можно вылечить с помощью листьев подорожника. Из них делают отвары и настойки, так как в них содержится пектиновые вещества. Пектин помогает улучшить обмен веществ и помогает вывести из организма токсичные вещества. Кроме того, он помогает уменьшить кислотность желудка, которая появляется при гастрите и язве.Простуда и осложненияОтвар из листьев подорожника применяют при лечении ОРВИ, бронхита и ларингита. Он помогает увеличить отхаркивающий эффект, выводит мокроту и оказывает антисептическое и противовоспалительное свойство. Все это происходит из-за того, что в листьях подорожника содержится много витамина С, флавонидов, а также масел. Экстракт подорожника содержится во многих сиропах от кашля.Травмы и ссадиныУ подорожника действительно есть антисептические свойства, которые работают при наружном применении. Однако так, как многие это делали в детстве, делать не надо. Ссадину и лист подорожника нужно сначала промыть. После этого лист нужно потереть в руках до тех пор, пока там не появится сок.Подорожник не вылечит ссадину, но поможет снять воспаление и боль, а также продезинфицирует рану.