Анализ крови предскажет послеоперационные осложнения
Хотя необходимы дальнейшие исследования, предоперационные анализы крови на эти белки могут помочь врачам определить, какие пациенты подвержены более высокому риску развития делирия.
Анализ более 1300 белков, проведенный исследователями, выявил один (известный как хитиназа-3-подобный протеин-1, или CHI3L1/YKL-40), который присутствовал в более высоких концентрациях в крови как до, так и после операции у пациентов, столкнувшихся с делирием. Этот белок, сам связанный со старением и возрастными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера, играет решающую роль в иммунном ответе организма второго типа.
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