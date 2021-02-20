Третьей российской вакциной будут прививаться весной

Масштабная прививочная кампания с использованием новосибирской вакцины «КовиВак» стартует весной этого года. Такую информацию сообщили в Министерстве образования Российской Федерации.Министр высшего образования и науки России Валерий Фальков объявил, что вакцинация с использованием третьей зарегистрированной в России вакцины от COVID-19 «КовиВак», созданной Научным центром имени Чумакова в Новосибирске, начнется уже весной. При этом Фальков в очередной раз подтвердил превосходство отечественной науки, которая за короткое время смогла разработать сразу три уникальных вакцины. Некоторые из этих технологий до сих пор не развиты на Западе, они слишком сложны и трудозатратны.В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса, и если итоги третьей фазы испытаний препарата центра имени Гамалеи «Спутник V» были опубликованы в рецензируемых западных изданиях, то подобных публикаций в отношении «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» из Новосибирска пока не было. Более того, некоторые эксперты утверждают, что даже третья фаза испытаний этих вакцин не завершена, и на данном этапе в ней принимают участие не десятки тысяч добровольцев, как это должно быть по строгим научным правилам, а всего несколько тысяч. В пресс-релизе Минобрнауки России говорится о том, что третья фаза клинических исследований по «КовиВак» ожидается в марте, и в ней примут участие 3 000 человек.Судя по всему, третья российская вакцина будет целиком ориентироваться на внутренний рынок, а вот «Спутник V» уже оказался в числе трех наиболее популярных прививок от коронавируса в мире. Одна Мексика ожидает поставок 22 миллионов доз нашей вакцины в ближайшее время, хотя во всей России пока сумели произвести только 10 млн.