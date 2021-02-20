На что способна пищевая сода: пять ее свойств, улучшающих состояние организма

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Обычная пищевая сода обладает определенными свойствами, улучшающими состояние организма: например, стимулирует работу пищеварения, помогает избавиться от неприятного запаха изо рта.О полезных свойствах пищевой соды, названных экспертами, пишет издание Express (Великобритания). Согласно его данным, добавление соды в рацион может помочь улучшить пищеварение, защитить от развития грибковых инфекций и даже избежать усталости.Улучшение пищеварения. Пищевой соде присуще свойство нейтрализовать кислоту в желудке, улучшает баланс pH в организме – это может снижает вероятность столкнуться с кислотным рефлюксом или изжогой. По мнению специалистов организации «Dr Axe», оптимальный способ употребления пищевой соды для работы пищеварения – это смешать ее с водой и медленно выпить. Однако нельзя употреблять слишком большое количество соды в течение короткого периода времени.Повышает выносливость. Еще одно свойство данного средства – помощь в улучшении спортивных результатов. Учеными было установлено, что добавление соды в рацион до начала физических нагрузок продлевает выносливость организма и побуждает людей выполнять упражнения дольше. Подобный эффект известен как бикарбонатная нагрузка – благодаря ему улучшается состояние и функционирование мышц, повышается защита от негативных последствий выделения молочной кислоты в них.Снимает кожный зуд. Пищевая сода может помочь уменьшить некоторые неприятные симптомы, связанные с поражением кожи – например, высыпания, зуд или ожоги.«Она способна ослаблять дискомфорт от солнечных ожогов, аллергической сыпи. Смешайте чайную ложку с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите ее на проблемные участки, подержите несколько минут, а затем смойте», - поделились рекомендацией представители «Dr Axe».Улучшает состояние полости рта. Использование растворов с пищевой содой для полоскания рта идет на пользу полости рта, поскольку она является естественным антибактериальным средством. Накопление бактерий является самой распространенной причиной галитоза (неприятный запах изо рта). Утреннее ополаскивание рта содовым раствором может помочь организму сохранять нормальное дыхание весь оставшийся день.Усиливает защиту от грибковых инфекций. Использование соды может быть эффективным против ряда различных групп грибов (включая дрожжи и плесень), в том числе способных вызывать инфекции кожи или ногтей.