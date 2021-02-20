Безобидные симптомы, которые требуют срочного обращения к врачу

Доктор медицины Аиша Чима выделила ряд тревожных признаков, которые вряд ли пройдут сами.В интервью онлайн-изданию Womens Health врач заявила, что в первую очередь стоит насторожиться, если у вас поднялась температура и не спадает в течение довольно долгого времени. Это сигнал, что в организме протекает воспалительный процесс, вызванный коронавирусной или какой-либо другой инфекцией. Особенно опасно, есть еще и другие признаки, такие как тошнота, головная боль, кашель, рвота.Возникшая из ниоткуда одышка без малейших физических усилий, которой нет никаких разумных объяснений, может быть признаком проблем с сердцем.Если ваше зрение внезапно затуманилось и при этом вы страдаете от гипертонии или сердечно-сосудистых патологий, проверьте у кардиолога, не ухудшилось ли ваше состояние. Если подобных патологий у вас нет, проверьте у эндокринолога, не заболели ли вы сахарным диабетом. Если вы видите в поле зрения пятна или плавающие объекты, возможно, у вас отслоение сетчатки или в глазу началось воспаление. Не медлите — проверьтесь у окулиста.Слабость в одной стороне тела может быть признаком начинающегося инсульта. Стеснение в груди, будто камень лежит на ней, требуют немедленного обращения к врачу, так как это может быть симптом инфаркта, тромбоэмболии, расслоения аорты, аритмии. А двоение в глазах или потеря зрения в одном из них может говорить о развитии патологий мозга и инсульте.Не стоит оставлять без внимания и отсутствие мочеиспускания дольше, чем 6 часов — это верный признак проблем с почками.Опухшие ноги свидетельствуют о сердечной недостаточности, онкологии и заболеваниях печени. Еще один опасный симптом, который нельзя оставлять без внимания — диарея, которая не проходит больше суток. Она может привести к серьезному дефициту калия в организме и, как следствие, к проблемам с сердцем, а также к обезвоживанию.