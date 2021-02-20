Врач-эндокринолог посоветовала россиянам «запивать» стресс
Эксперт отметила, что чаще всего люди едят во время стресса. «Заесть стресс» — это распространенная реакция на трудности. Однако такое поведение приводит к негативным последствиям для организма.
Павлова подчеркнула, что «сам факт заедания стимулирует к приему пищи». Не всегда под рукой будут полезные продукты — при их отсутствии человек потянется за чем-то вредным.
Врач посоветовала «запивать» стресс вместо его заедания. По словам эксперта, употребление питьевой воды — наиболее эффективный способ справиться со сложной ситуацией.
При питье разрывается логическая цепь между мозгом и надпочечниками, в результате чего перестает вырабатываться гормон стресса — кортизол. Также можно сделать небольшую зарядку.
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