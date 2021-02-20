COVID-19 заставляет тело атаковать само себя

Новое исследование продемонстрировало, что у некоторых жертв COVID-19 болезнь принуждает организм проводить атаки на самого себя. Подобного рода явления отмечались при тяжёлом течении коронавирусной инфекции.Авторитетный журнал Skeletal Radiology опубликовал результаты исследования, авторы которого использовали радиологические изображения для контроля воздействия COVID-19 на организм. Оказалось, что у некоторых пациентов болезнь приводит к ревматоидному артриту, а также аутоиммунному миозиту, при котором иммунитет атакует организм. Кроме того, ковид вызывает аномалии в тканях пальцев ног.Аутоиммунная патология коронавируса отмечалась и ранее. Исследование показало, что вирус может провоцировать атаки организма на самого себя по-разному, что приводит к ревматологическим проблемам, которые порой требуют пожизненного лечения. Боли в теле являются распространенными симптомами COVID-19, но исследование демонстрирует, что болезнь может распространяться гораздо дальше.Радиологические изображения позволили увидеть, является ли боль в мышцах и суставах, связанная с коронавирусом, не просто болью в теле, вроде тех, что наблюдается при гриппе, а чем-то более коварным. В некоторых редких случаях у жертв коронавируса отмечались воспалительные изменения в тканях, гематомы и даже гангрена. У пациентов повреждались нервы и образовывались тромбы.