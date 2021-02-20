COVID-19 заставляет тело атаковать само себя
Авторитетный журнал Skeletal Radiology опубликовал результаты исследования, авторы которого использовали радиологические изображения для контроля воздействия COVID-19 на организм. Оказалось, что у некоторых пациентов болезнь приводит к ревматоидному артриту, а также аутоиммунному миозиту, при котором иммунитет атакует организм. Кроме того, ковид вызывает аномалии в тканях пальцев ног.
Аутоиммунная патология коронавируса отмечалась и ранее. Исследование показало, что вирус может провоцировать атаки организма на самого себя по-разному, что приводит к ревматологическим проблемам, которые порой требуют пожизненного лечения. Боли в теле являются распространенными симптомами COVID-19, но исследование демонстрирует, что болезнь может распространяться гораздо дальше.
Радиологические изображения позволили увидеть, является ли боль в мышцах и суставах, связанная с коронавирусом, не просто болью в теле, вроде тех, что наблюдается при гриппе, а чем-то более коварным. В некоторых редких случаях у жертв коронавируса отмечались воспалительные изменения в тканях, гематомы и даже гангрена. У пациентов повреждались нервы и образовывались тромбы.
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