Нарколог заверил, что после коронавируса невозможно уйти в запой
Врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев объяснил, что организм после болезни слишком изношен, чтобы вынести ещё и запой. Его слова передает NEWS.ru Постковидный синдром проявляется в виде повышенной утомляемости и упаднических состояниях. Употребление алкоголя в эти моменты может только ухудшить настрой.
Врач напомнил жителям России, чт проблемы невозможно решить горячительными напитками. Поэтому с алкоголем нужно быть очень осторожными, особенно после болезни.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctor.rambler.ru - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий