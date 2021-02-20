Нарколог заверил, что после коронавируса невозможно уйти в запой

После перенесённого COVID-19 люди часто отмечают ухудшение психологического состояния. Некоторые пытаются "лечить" апатию алкоголем, но тщетно.Врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев объяснил, что организм после болезни слишком изношен, чтобы вынести ещё и запой. Его слова передает NEWS.ru Постковидный синдром проявляется в виде повышенной утомляемости и упаднических состояниях. Употребление алкоголя в эти моменты может только ухудшить настрой.Врач напомнил жителям России, чт проблемы невозможно решить горячительными напитками. Поэтому с алкоголем нужно быть очень осторожными, особенно после болезни.