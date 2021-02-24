Ученые из Германии оценили возможную опасность повторно вскипяченной воды

Своим мнением по поводу возможной опасности питья повторно вскипяченной воды поделились ученые из Германии, представляющие Институт Фрезениуса.Ученые института оценили возможную опасность повторно вскипяченной воды для человеческого организма. Специалистов попросили сделать это, чтобы уточнить, нужно ли выливать из чайника остающуюся в нем воду, чтобы вскипятить жидкость для приготовления свежего напитка. Многие люди обычно ее выливают, однако таким образом просто бездумно расходуется большое количество ценного ресурса.«Люди опасаются, что их здоровью могут навредить бактерии, размножающиеся в оставшейся воде. Еще один аргумент тех, кто выливает воду, – в ней могут накапливаться вредные вещества из материалов, которые пошли на изготовление чайника», - пишет Merkur.de.Между тем, оценивая реальную возможную опасность ли для здоровья вода, вскипяченная повторно, эксперты из Института Фрезениуса пришли к заключению, что ее питье совершенно не опасно. Ученые из Германии поясняют, что некоторое количество бактерий в стоялой воде действительно может появиться, однако повторное кипячение воды их уничтожит.Также, по их словам, нет никаких данных о том, что в воду, которая отстаивается в чайнике, из него могут проникать потенциальные токсины, например, никель или бисфенол-А. В то же время ученые отмечают важность использования чайников хорошего качества.Резюмируя, специалисты института отметили, что боязнь возможной опасности повторно вскипяченной воды – это нечто вроде пережитка прошлого.