Почему ученые считают ежедневное потребление белого хлеба опасным?

По мнению ученых, ежедневное потребление хлеба и других продуктов из белой муки является крайне опасной для сердца привычкой, повышающей склонность человека к инфаркту.Исследование, результаты которое опубликовал специализированный портал The bmj, показало: ежедневное потребление большого количества белого хлеба и других хлебо-булочных и макаронных изделий из белой муки связано с повышенным риском развития опасных патологий сердца, включая инфаркты.«У людей, потребляющих более 350 граммов продуктов из белой муки в день, риск преждевременной смерти от последствий сердечных заболеваний на 27% выше, чем у тех, кто съедает менее 50 граммов таких продуктов», - констатируют ученые.Почему же они считают ежедневное потребление белого хлеба, тостов, рогаликов и макарон опасным для сердца? Исследователи оценили данные почти 150 000 участников из 21 страны: их пищевые привычки и состояние здоровья анализировались в среднем за 9,5 лет. Специалисты обнаружили, что увеличение количества потребляемых человеком продуктов из белой муки четко ассоциируется с повышением показателей артериального давления.Хлеб, тесто пиццы и пельменей, булочки для гамбургеров или блины: продукты, изготовленных из очищенных зерен, лишены питательных и богатых клетчаткой зерновых компонентов. Таким образом, белый хлеб и другие подобные продукты лишаются витаминов и минералов, дают организму только «пустые» калории. Это создает нагрузку на баланс сахара в крови, вызывая его быстрое повышение. В свою очередь, высокий уровень сахара сгущает кровь, способствует нарушению кровоснабжения, патологически влияет на состояние сосудистых тканей, делая их склонными к повреждению и развитию атеросклероза.Эксперты рекомендуют минимизировать содержание продуктов из белой муки в рационе.