Психиатр называет четыре способа замедлить возрастной упадок функций мозга

Одним из лучших способов, помогающих замедлить возрастной упадок функций мозга, профессор психиатрии Гэри Смолл считает ежедневную ходьбу в объеме минимум 20 минут.Каждый человек вносит собственную лепту в то, как он стареет, и насколько быстро ослабевает с возрастом его мозг, – это утверждает психиатр Гэри Смолл. Изданию Focus ученый рассказал о способах замедлить возрастной упадок функций мозга.Быть физически активным. По словам Смолла, ежедневные 20 минут быстрой ходьбы снижают риск возрастного упадка функций мозга, развития деменции. В этот момент организм высвобождает белки, стимулирующие «общение» мозговых нейронов. Кроме того, вырабатываются эндорфины, улучшающие психологическое состояние человека.Поддерживать здоровый рацион. Жиры омега-3 из рыбы или орехов помогают бороться с воспалением, разрушительно действующим на мозг. Кроме того, окислительный стресс, способствующий износу клеток мозга, купируется веществами фруктов, говорит психиатр.Придерживаться здорового питания важно еще и для профилактики избыточного веса – его наличие в середине жизни повышает риск заболеть деменцией в старости.Избегать стрессов. Ученый поясняет, что стресс побуждает организм выделять больше определенных гормонов, в частности, кортизола. Постоянно высокий уровень кортизола повреждает мозг: люди, которые его имеют, склонны к развитию возрастных болезней мозга.Специалист советует регулярно заниматься медитацией, спортом, а также хорошо спать.Тренировать ум. Психиатр констатирует, что способом тренировать мозг, улучшать память, являются разговоры с друзьями. Кроме того, для профилактики возрастного угасания активности нейронов мозга полезно узнавать что-то новое, заниматься самообразованием.