Омега-6: где искать незаменимые жирные кислоты

Шесть лучших источников.Мы знаем, что жирные кислоты необходимы для поддержания здоровья костей, волос и сердца. Чаще всего специалисты говорят о пользе Омега-3, но не менее эффективными являются Омега-6. Чем полезны эти жиры и в каких продуктах их можно найти.Что такое Омега-6От жирных кислот зависит множество процессов в человеческом организме. Основная функция — укрепление иммунитета посредством защиты клеток от внешних повреждений. Омега-6 отвечают за метаболизм, здоровье костей, рост кожи и волос. Также они снижают уровень «вредного» холестерина в крови, очищают от токсинов, замедляют старение и способствуют улучшению памяти. Еще эти кислоты называют средством для профилатики диабета!В каких продуктах содержится Омега-6Семена подсолнечникаОни содержат не только необходимые нашему здоровью жирные кислоты, но и другие полезные витамины и минералы. Витамины А, Е, D и группы В, селен, цинк, железо, магний и другие — все они регулируют процессы нашего организма, защищают клетки от повреждений и противостоят развитию хронических заболеваний. Добавляйте семена в выпечку, йогурты, салаты и каши, чтобы всегда оставаться здоровой.ТофуОдин из любимых продуктов вегетарианцев богат растительным белком, железом, кальцием, магнием, Омега-6 жирными кислотами. Вопросов о приготовлении тофу у вас не появится, ведь с ним можно сделать практически любое блюдо.Арахисовое маслоЕще одно прекрасное дополнение к рациону, которое содержит полезные жиры Омега-6 и питательные вещества. Среди такаих: витамин Е, марганец и ниацин. Однако важно помнить, что это очень калорийный продукт. Его лучше использовать в качестве добавки к любимым блюдам и десертам, не превышая при этом суточную норму калорий.ОрехиПомимо жирных кислот орехи также богаты растительным белком, магнием, фосфором, клетчаткой, витаминами группы В и Е. Полезные вещества и антиоксиданты орехов улучшают сон и здоровье сердечно-сосудистой системы. Можно использовать миндаль или кешью в качестве перекуса или добавлять к другим блюдам.ЯйцаЛучший продукт для завтрака и насыщения организма Омега-6 кислотами. Кроме того, яйца — это еще один прекрасный источник белка. Позавтракав яйцами, вы обеспечиваете себя энергией и бодростью на весь день.АвокадоО том, что авокадо — кладезь витаминов и микроэлементов, известно давно. В нем вы найдете как Омега-3, так и Омега-6 жирные кислоты. Добавляйте авокадо в салаты или делайте из него тосты, чтобы всегда оставаться здоровой. Еще можно использовать масло авокадо. В отличие от других оно не теряет своей ценности при жарке и запекании.