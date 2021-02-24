Пищевая добавка может помочь при болезни Альцгеймера

Австралийские исследователи показали, что пищевая добавка, повышающая уровень мощного антиоксиданта в мозге, может представлять собой новую стратегию лечения и/или предотвращения когнитивных нарушений и изнурительных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале Neurochemistry International.Команда ученых из Сиднейского центра здорового старения мозга при Университете Нового Южного Уэльса и Школы биотехнологии и биомолекулярных наук показала, что диетические добавки с предшественником глутатиона гамма-глутамилцистеином (гамма-GC), снижают оксидативный стресс, нейровоспаление и амилоидную патологию в головном мозге мышиной модели Альцгеймера. Исследование также обнаружило значительные когнитивные улучшения у мышей.В исследовании впервые установлено, что гамма-GC является стратегией повышения уровня глутатиона на мышиной модели болезни Альцгеймера и, вероятно, будет иметь клиническое значение.