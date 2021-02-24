О пользе лимонной воды для здоровья

На первый взгляд кажется, что в лимонной воде нет ничего особенного, но на самом деле это очень полезный напиток. Ведь яркий и радующий глаз лимон, помимо прочего, богат витамином С, который помогает организму усваивать железо и заживлять раны.Во-первых, лимонная вода помогает поддерживать баланс жидкости в организме. Если вам не нравится пить простую воду, то приятный лимонный вкус поможет вам получить от этого процесса удовольствие. Во-вторых, регулярное употребление воды с лимоном помогает купировать воспалительные процессы в организме. Это происходит благодаря витамину С и другим полезным антиоксидантам, содержащимся в лимонах.В-третьих, употребление лимонной воды может предотвратить появления камней в почках. Цитрат, производное лимонной кислоты, связывает кальций в моче и препятствует образованию камней и песка в мочевыделительной системе.Кроме того, употребление лимонной воды помогает контролировать уровень сахара в крови, улучшает тургор и внешний вид кожи, помогает бороться с запорами и снижает аппетит. И еще лимонная вода – это очень вкусно!