Что делать, если продуло шею

Что значит «продуло шею»? Так обозначают боль в шее, которая возникает под действием холодного воздуха или сквозняка.Чаще всего это одно из проявлений миозита — боли в мышцах, вызванной их воспалением.Почему от холода воспаляются мышцыЕсть несколько причин. Самая простая — повышенная нагрузка.Из?за холода мышцы теряют больше тепла и деревенеют, спазмируются. В результате привычная физическая нагрузка, которая без проблем даётся в более мягкую погоду, при снижении температуры требует гораздо больше мускульных усилий. Из?за этого возрастает риск повредить мышечную ткань.Связь простая. Вы слишком резко повернули голову — в одеревеневших мышцах шеи возникли микроразрывы — вы почувствовали боль. Если микроразрывов много, это может привести к воспалению и отёку. Тот, в свою очередь, начнёт давить на нервные волокна, расположенные рядом с мышцами. Это сделает боль ещё ощутимее.Вторая распространённая причина — инфекции. Вирусы обычной простуды или гриппа тоже могут вызывать мышечное воспаление. Кроме того, инфекция нередко приводит к болезненному увеличению лимфоузлов на шее. Всё это приводит к ощущению боли при попытке повернуть или наклонить голову.Когда надо срочно обратиться за помощьюБоль в шее редко бывает опасной и в большинстве случаев через несколько дней проходит сама собой. Однако иногда дискомфорт может сообщать о состояниях, которые угрожают здоровью и даже жизни. Вот их признаки:Боль в шее возникла после сильного падения или аварии. Это может говорить о серьёзном повреждении позвоночника.Шея стала жёсткой: вы не можете ни наклонить голову, ни откинуть её назад. Такое состояние является характерным симптомом менингита.Кроме боли у вас тошнота, рвота, головокружение, глаза болят от света.Боль остаётся неизменной вне зависимости от того, двигаете вы головой или нет.Вы не ощущаете, что пора в туалет, поэтому опорожнение мочевого пузыря или кишечника происходит неожиданно.Вы чувствуете резкую слабость в ногах.Есть ощущение постоянного покалывания в пальцах, или вам стало сложно двигать руками.Боль продолжается несколько недель, и на её фоне вы отмечаете беспричинную потерю веса.Увеличенные лимфоузлы не уменьшаются несколько недель и более.Скованность в движениях шеи сопровождается лихорадкой — температурой более 38 °C.Если у вас есть хотя бы один из этих симптомов, обязательно и как можно быстрее обратитесь к терапевту. Или даже, в зависимости от самочувствия, вызывайте скорую.Что делать, если продуло шеюВ общем?то, ничего. Вам может быть неприятно или больно поворачивать голову, но, если у вас нет перечисленных выше угрожающих признаков, ограничивать активность не нужно. Напротив: чем больше вы двигаетесь, тем быстрее мышцы придут в норму.Если же болезненность доставляет вам ощутимый дискомфорт, вот несколько способов облегчить состояние.1. Сделайте тёплый или холодный компрессТепло помогает расслабить напряжённые мышцы, а холод уменьшает воспаление и отёк. Нет чётких рекомендаций, какой из видов компрессов более эффективен, поэтому придётся поэкспериментировать.Выбрав грелку с горячей водой или пакет со льдом, соблюдайте правила безопасности:Не прикладывайте компресс непосредственно к обнажённой коже. Всегда используйте прокладку из тонкой (лучше льняной) ткани.Не оставляйте пакет со льдом у кожи более чем на 20 минут.Не засыпайте с холодным или горячим компрессом.Немедленно уберите компресс, если вам стало неудобно или кожа изменила цвет.2. Примите безрецептурное обезболивающееНапример, на основе парацетамола или ибупрофена.Только обязательно проконсультируйтесь с терапевтом, если боль в шее возникла на фоне ОРВИ и вы уже принимаете какие?то лекарства. Некоторые из них могут содержать те же обезболивающие, поэтому есть риск передозировки.3. Воспользуйтесь безрецептурными мазями от боли в мышцахТакие средства могут содержать ментол, салицилаты или жгучий капсаицин. Прежде чем наносить мазь на кожу шеи, опробуйте её на небольшом участке руки: необходимо проверить, нет ли у вас аллергии.Ни в коем случае не накладывайте мазь под холодный или тёплый компресс. И немедленно удалите её с кожи, как указано в инструкции к препарату, если возникло сильное жжение, зуд, покраснение.