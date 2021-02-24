Учёные из Австралии рассказали об опасной дозе кофе

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Кофе – любимый многими ароматный напиток, с которого начинается утро. Однако во всём должна быть мера, так и с бодрящим кофе. Об опасности передозировки этого напитка рассказали учёные из Университета Южной Австралии.Эксперты проанализировали генетическую информацию 350 тысяч человек от 37 до 73 лет. Исследователи сравнили уровень потребления этими гражданами кофе на протяжении всей жизни и концентрацию холестерина и жиров, сообщается в статье Clinical Nutrition.Учёные пришли к выводу, что чем больше человек пьёт кофе, тем в его крови выше содержание жиров и холестерина. Это, в свою очередь, ведёт к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.Исходя из данных анализы, австралийские эксперты сообщили, что опасной дозой кофе можно назвать шесть и более чашек в день. Всё дело в содержащемся в кофейных зёрнах химическом соединении кафестоле, который повышает уровень холестерина в крови.