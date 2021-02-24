Напиток, который выведет все лишнее из организма

Предложенный сок - это соединение самых доступных и полезных ингредиентов, которые повысят ваш иммунитет и очистят организм от шлаков.Зеленое яблоко - наш популярный подсластитель для зеленых соков. Оно доступно и хорошо справляется с тем, чтобы уравновесить любую горечь или землистый вкус некоторых овощей. Когда вы давите сок из яблока с кожурой, фрукт является отличным источником витамина А, витамина С и калия. Яблоки помогают расщеплять токсины, снижают уровень холестерина и помогают пищеварению. Петрушка является мощным антиоксидантом и богата витаминами и минералами, такими как калий, железо, магний, витамин А, витамин В, витамин С, витамин Е и витамин К. Вкус сочной петрушки очень сильный, поэтому лишь несколько стеблей и листьев сделают сок ярко-зеленым и наполнят его мощным свежим вкусом. Петрушка хорошо сосчитается с лимоном, огурцом и яблоком. Шпинат богат железом (в нем почти в два раза больше этого элемента, чем в другой зелени). Его вкус очень мягкий и хорошо сочетается с другими овощами и фруктами. Шпинат подщелачивает организм, он богат многими необходимыми витаминами и минералами. Шпинат является настоящей электростанцией! Огурец богат витамином А, комплексом витаминов группы В, витамином С и фолиевой кислотой. Он способствует гидратации клеток, регулирует температуру тела и облегчает воспаление. Высокое содержание кремнезема также помогает устранить проблемы с кожей, остановить выпадение волос и укрепить ногти. Мы любим добавлять огурец в наши соки - он мягкий на вкус и в добавок предотвращает обезвоживание организма. Существует также много исследований, посвященных противораковым свойствам огурцов. Лимоны богаты иммуностимулирующим витамином С, а также калием и витамином В6. Они хорошо подщелачивают и широко известны своими детоксифицирующими и антиоксидантными свойствами (привет, красивая кожа!). Если у вас есть анемия, то именно витамин С помогает поглощать часть железа, содержащегося в зелени.Имбирь - это мощное иммуностимулирующее средство. Благодаря имбиролам имбирь обладает мощным противовоспалительным действием, улучшает пищеварение и снимает вздутие живота.Рецепт идеального напитка для детоксаИнгредиенты:2 стакана листьев шпината1 горсть листьев и стеблей петрушки1 среднее зеленое яблоко1 большой огурец2,5-сантиметровый кусочек свежего имбиря длиной1 средний лимонПриготовление:Пропустите все ингредиенты через соковыжималку. Налейте сок в стакан. Пейте сразу. Наслаждайтесь!Готовьте с любовью!