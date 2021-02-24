Опасность сахарозаменителей: почему не стоит есть замену сахару

Мы уже рассказывали о том, как не очень полезен сахар, перечисляли его вредные свойства. Именно по этой причине в продуктовой индустрии появились сахарозаменители. Думать, что это совершенно безопасный продукт, глупо, и наверное, таких людей уже и нет, кто не знает или хотя бы мельком не слышал, что сахарозаменители опасны. Сегодня в нашем материале вы узнаете, в чем заключается опасность сахарозаменителей и почему их не нужно включать в рацион.Что такое сахарозаменителиСахарозаменители и ЗОЖ - абсолютно полярные понятия. В современных магазинах можно найти множество продуктов и напитков с пометками “без сахара”, а на деле производители добавляют в состав немало других опасных ингредиентов, чтобы придать сладость продукту. Как итог - проблемы с ЖКТ и другими системами, о которых пойдёт речь далее.Все подсластители и надписи sugar free - чистой воды маркетинговый ход. В большинстве подсластилей имеется фруктоза, опасная для желудка и прочих органов. Ведь они не способны усваивать фруктозу в чистом виде (это не касается фруктозы из фруктов). Она сразу попадает в печень и превращается в глюкозу, что требует от организма много энергии. Но в то же время происходит чрезмерное скопление жиров в печени. В конечном итоге этот процесс способен перерасти в диабет 2 типа. Подобная же опасность кроется во всех ПП-десертах, поэтому можно смело утверждать - сахарозаменители опасны.Какие есть сахарозаменителиСироп агавы - представляет собой почти 100% фруктозу, слаще сахара и меда в 1,4-1,6 раза. При этом высокая калорийность - 310 ккал на 100 граммов.Кленовый сироп тоже нельзя назвать безопасным. За счет него происходит повышение уровня сахара в крови.Сироп топинамбура содержит 80% фруктозы. В виноградном сахаре - чистая глюкоза, кокосовом - 70% фруктозы. А стевия, которая в несколько сотен раз слаще, чем сахар, способна спровоцировать аллергические реакции.Как делают сахарозаменителиДля многих худеющих и зож-ников наиболее привлекательным кажется стевия. Лист растения состоит из двух составляющих - стевиозида и ребаудиозида. Первый имеет горькое послевкусие, у второго не имеется подобного эффекта. Чтобы устранить это последствие, производители удаляют горький стевиозид, то есть самую натуральную и полезную составляющую. Как итог - ничего полезного в стевии не остается.А что насчёт искусственных сахарозаменителей?В составе некоторых продуктов вы можете встретить различные “ешки”. Именно так именуют искусственные сахарозаменители:Е954 - сахарин. Он в 300-400 раз слаще натурального сахара, не имеет питательной ценности, не способен вступать в химические реакции с продуктовыми составляющими. Нередко его применяют для маскировки неприятных вкусовых качеств других подсластителей, хотя у него у самого есть металлический привкус.Е955 - сукралоза. Его получают из сахара путем селективного хлорирования в многоступенчатом синтезе. Как итог - почти в 1000 раз слаще сахара, имеет нулевую питательную ценность.Е951 - аспартам. Считается одним из самых популярных сахарозаменителей. А вместе с этим самым опасным. Большинство продуктов и напитков содержат именно его. Когда он попадает в организм человека, то распадается на две аминокислоты (что может показаться неплохим плюсом), а также на метанол, то есть яд.Е968 - эритрол. Популярная пищевая добавка, для изготовления которой используется кукуруза. Сама по себе не очень сладкая. В избыточном количестве способна спровоцировать нарушения в работе естественной микрофлоры слизистой кишечника.