Тихий инсульт: названы признаки, которые нельзя игнорировать

Сразу несколько признаков — веский повод для беспокойства.По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает третье место по смертности среди других болезней и расстройств. Огромная часть инсультов приходится на так называемую «тихую» его форму.Медики выделяют 2 типа инсульта: геморрагический, или кровоизлияние, и ишемический — некроз (инфаркт) из-за закупорки сосуда. Инфаркт мозга может развиваться безсимптомно, именно поэтому его называют «тихим».Наиболее частой причиной развития ишемического инфаркта является тромб, отложения холестерина или спазм, который перекрывает ток крови в участке мозга. Ткани вокруг закупоренного сосуда отекают, а пространство в черепе ограничено. Повышается внутричерепное давление, возникает головная боль.Врач-невролог, кандидат медицинских наук Аминат Долова назвала семь признаков, которые могут указывать на надвигающуюся проблему:внезапное головокружение;нарушения походки;проблемы со зрением;развитие косоглазия;потеря четкости речи;появление асимметрии лица;ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.«Если симптомы носят приходящий характер, пациенты зачастую не обращаются за медицинской помощью и забывают о проблеме, однако в головном мозге все же формируются небольшие участки повреждения, которые впоследствии можно увидеть на КТ или МРТ», —рассказала Аминат Долова.При обнаружении вышеописанных симптомов следует как можно быстрее обратиться за консультацией врача.