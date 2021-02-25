Живое лекарство: сила проростков

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Проростки – совершенно особенная еда. Это единственный случай, когда в качестве пищи мы используем целостный живой организм, находящийся в стадии максимальной жизненной активности. Они не повреждены и не изменены никакой обработкой, это природный продукт. Все полезные вещества встроены в живую ткань молодого растения.Польза проростковПроростки – поставщики ферментовЭти вещества разрушаются при нагревании, поэтому в привычной для нас еде (вареной, жареной, тушеной, печеной) ферментов нет, а сырых фруктов и овощей мы едим мало. Не получая ферменты с пищей, наш желудочно-кишечный тракт на протяжении всей жизни (кроме периода грудного вскармливания) работает с перегрузкой, из-за чего питательные вещества, витамины и микроэлементы с возрастом усваиваются хуже, снижается иммунитет, мы чаще болеем, быстрее стареем.Помогут именно проростки. Ученые считают, что это самая богатая ферментами пища на всей планете.Проростки – защитники от свободных радикаловНакопление в организме этих агрессивных частиц – следствие неблагополучной экологии, неправильного питания, стрессов, курения. Нейтрализуют их антиоксиданты – большая группа природных соединений, которые синтезируются в основном растениями.Именно на начальных этапах жизни, когда прорастающие семена наиболее чувствительны к отрицательным внешним воздействиям (угроза заражения патогенными организмами, обитающими в почве, загрязнение воды и воздуха), в них происходит резкое увеличение количества антиоксидантов. Растению это помогает выжить, а мы получаем продукт, оздоровительные свойства которого неоценимы.Проростки способны избавить нас от дисбактериозаОни - прекрасный источник питательных веществ для полезных микробов, которые обитают в нашем кишечнике. Лучшая пища для микрофлоры – пектины, их много в проростках, ягодах и фруктах.К дисбактериозу приводит использование рафинированных, очищенных продуктов, пищевые отравления, инфекции, прием некоторых лекарственных препаратов, особенно антибиотиков широкого спектра действия. Лучше всего восстанавливают и поддерживают микрофлору кишечника проростки злаковых культур.Проростки для новичковВ домашних условиях обычно получают проростки пшеницы, ржи, чечевицы, гороха нут – они самые неприхотливые. Кроме общего положительного влияния на наше состояние, проростки каждой культуры обладают специфическим оздоравливающим действием.Это должны учитывать те, кто хочет принимать проростки регулярно, чтобы помочь себе при каком-то конкретном заболевании.Как есть проростки?Проростки лучше использовать утром (хотя можно и днем), натощак или смешивая с любой холодной едой, запивать соком или чаем. На ночь проростки есть нельзя – их стимулирующее действие не даст заснуть.Привыкать к этой еде нужно постепенно, начиная с 1-2 чайных ложек в день.Кладите по 1–2 ч. л. в мюсли, смузи, фруктовые и овощные салаты. Хорошенько пережевывайте, запивайте соком или чаем (в течение 5 часов настоянные в термосе любимые травы (можно с фруктами) в теплой воде не выше 40 градусов).В течение 2-3 месяцев можно увеличить ежедневную порцию до 60-70 г (это максимальная доза). Проростки нужно хорошо пережевывать, при проблемах с зубами рекомендуется использовать блендер – добавлять к проросткам немного воды и фрукты.Лучше смешивать по два разных вида проростков (скажем, гречиху и овес, кунжут или амарант и пшеницу) и менять этот набор раз в два месяца.Мифы о проросткахВо многих изданиях, посвященных здоровому питанию, описаны различные методы получения пророщенных семян, но нигде не упоминается об их дезинфекции.Обеззараживание семян и проростков – процедура совершенно необходимая.Широко распространено мнение о том, что после того, как семя проклюнулось, и длина корешка достигла 2-3 мм, проростки использовать нельзя. Это мнение ошибочное.Виды проростковЯрко выраженного вкуса проростки отдельных культур обычно не имеют, слабую горечь проростков черного кунжута и амаранта легко устранить, добавив к ним немного меда.Проростки овса помогают избежать проблем, связанных с дисбактериозом.Проростки гречихи (содержат рутин) укрепляют стенки сосудов, рекомендуются при диабете, варикозном расширении вен, тромбофлебите, геморрое, а также при ожирении.Проростки гречихи нормализуют давление, улучшают работу сердца и сосудов.Работу желудочно-кишечного тракта нормализует регулярный прием проростков голозерного овса, голозерного ячменя, пшеницы, ржи. Проявления аллергии уменьшают проростки льна, они же – прекрасный поставщик жирной кислоты Омега 3, необходимой в первую очередь для мозговой ткани.Проростки черного кунжута – лучший источник кальция, нужны детям в период интенсивного роста и смены зубов, а также пожилым людям.Проростки амаранта содержат сквален – мощный антиоксидант, снижающий риск возникновения онкологических и сердечнососудистых заболеваний.Проростки расторопши (десятидневные растения, принимаются поштучно) – эффективное средство для очищения и оздоровления печени. Рекомендуются при гепатитах, в том числе при гепатите С, при жировой дистрофии и циррозе печени, после длительного использования лекарственных препаратов, курсов химио- и лучевой терапии, при лечении алкоголизма и наркомании. Проростки расторопши помогают при гепатите С. Врачи рекомендуют включать проростки расторопши в рацион пациентов с хроническими заболеваниями печени.Проростки для беременныхПрием проростков различных культур, в том числе кунжута, льна, чечевицы, гречихи, необходим беременным женщинам и кормящим мамам. При этом снимаются проявления токсикоза, беременность проходит без осложнений, роды своевременные.Противопоказания к проросткамЭтот продукт не следует принимать при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Категорически запрещены проростки злаков при глютеновой болезни, проростки расторопши – при наличии камней в желчном пузыре. Во всех случаях нужно предварительно посоветоваться с врачом.Как прорастить зерно?Лучше проращивать зерно самим, в домашних условиях. Качественные семена можно приобрести в магазинах здорового питания. Семена нужно перебрать и насыпать в стеклянную банку, заполнив ее на 1/4 объема. Залить их подготовленным в отдельной емкости розовым раствором марганцовки, перемешать и оставить на 3-5 минут. Дезинфекция – обязательная процедура. Затем раствор марганцовки слить, трижды промыть семена водой.Промытые семена залить водой до 2/3 объема банки и оставить их при комнатной температуре, но не на прямом солнечном свете. Воду использовать либо пропущенную через фильтр, либо родниковую.Через 10-12 часов, когда семена набухнут, повторить процедуру дезинфекции и промывки, последнюю воду слить, банку прикрыть крышкой, чтобы не было активного испарения.Через 10-12 часов, когда семена наклюнутся, их опять дезинфицировать и промыть, последнюю воду тщательно слить. Проростки готовы к употреблению. Использовать их следует в течение 5 дней, хранить при температуре 2-5°С. Емкость, в которой они хранятся, не нужно закрывать слишком плотно (проростки должны дышать). Каждое утро всю полученную порцию нужно дезинфицировать и промывать, потом использовать. В холодильнике проростки будут расти, но их качество при этом улучшается.Где хранить проросткиНа верхней полке холодильника, при +2–5 градусах, в течение пяти дней. Лучше всего проростки чувствуют себя в стеклянной посуде под неплотно закрытой крышкой. Перед тем как есть, не забывайте промыть ростки под проточной водой.Полезные рецептыСалат из пророщенных зеренВзять любые пророщенные зерна, тщательно промыть их. Прокрутить через мясорубку, добавить немного воды, мед, изюм, тертую морковь.Проростки пшеницы с лимономПроросшую пшеницу (росток должен быть не более 1–2 мм) и лимон с кожицей пропустить через мясорубку, замесить гречневой мукой, добавить толченые орехи и измельченные финики, или изюм, или мед. Финики и изюм можно пропустить через мясорубку вместе с пшеницей.Проростки пшеницы с яблокамиПроросшую пшеницу и орехи пропустить через мясорубку, добавить мед (его можно заменить финиками или изюмом). Полученную массу замесить гречневой мукой, выложить на тарелку и накрыть слоем натертых на терке кисловатых яблок. Яблоки можно заменить «джемом» из пропущенных через мясорубку предварительно замоченных сухофруктов.Проростки пшеницы с орехамиПроросшую пшеницу перемешать с заранее размоченной гречневой крупой, добавить мед, выложить массу на тарелку и украсить миндалем или орехами, размоченными сушеными абрикосами или черносливом и измельченными финиками.Проростки пшеницы с корицейПроросшую пшеницу перемешать с размоченной гречневой крупой, добавить изюм и немного корицы. Изюм можно заменить финиками или другими сухофруктами.Салат из ростков соиПромыть ростки, обдать их кипятком, остудить и посолить по вкусу. Добавить яблоко, болгарский перец, сахар и растительное маслоСалат из ростков сои с подсолнечным масломНатереть на терке морковь, добавить к ней хорошо промытые ростки сои, мелко нарезанный китайский салат и зеленый горошек. Заправить салат подсолнечным маслом