Гибискус может продлевать жизнь, улучшая ряд показателей здоровья

Потребление гибискуса может увеличивать продолжительность жизни, улучшая здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая риск развития деменции.Гибискус часто используется как основа для напитков: нам он хорошо известен в виде каркаде. Ссылаясь на данные, опубликованные Национальной библиотекой медицины США, издание Express пишет, что его потребление может продлевать жизнь человека, улучшая ряд показателей его здоровья.Речь идет о гибискус Sabdariffa – съедобном растении, которое отличается высоким содержанием флавоноидов и полифенолов. Эти соединения являются сильнодействующими антиоксидантами: они борются со свободными радикалами, образующимися в результате окислительного стресса. Свободные радикалы вызывают клеточные повреждения, становящиеся причиной многих опасных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, рак, нейродегенеративные.Снижает риск деменции. Данный эффект гибискуса обусловлен его мощным антиоксидантным потенциалом.Уменьшает вероятность сердечно-сосудистых патологий. Гибискус богат минералами, включая кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк. Вдобавок содержит витамины группы B: ниацин, фолиевую кислоту. Все эти вещества благоприятно сказываются на функционировании сосудистой системы, сердца.По данным, опубликованным в Journal of Ethnopharmacology, ученые связывают потребление гибискуса с антигипертензивным и кардиозащитным действием. Исследователи считают его полезным для людей, страдающих гипертонией, подверженных высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний.Способствует сохранению здорового веса, похудению. Еще одно свойство гибискуса, благодаря которому он содействует продлению жизни. Express информирует, что потребление чая из гибискуса (каркаде) ассоциируется с потерей веса и профилактикой ожирения, это показали несколько исследований.Поддерживает уровень коллагена. Борющиеся со свободными радикалами антиоксиданты гибискуса защищают от повреждения белковые структуры коллагена, что препятствует сухости кожи, ее морщинам и преждевременному старению.Поддерживает иммунитет. Потребление гибискуса поддерживает нормальную функцию пищеварительных ферментов в кишечнике. Это также источник железа, помогающий поддерживать иммунную функцию в организме и формировать эритроциты, переносящие кислород по всему телу. Таким образом, по словам ученых, поддерживается здоровое функционирование иммунной системы, что тоже увеличивает продолжительность жизни.