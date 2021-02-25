Эти пищевые привычки помогают избежать запора

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Пищевые привычки, которые помогают избежать запора, связаны с потреблением продуктов, увеличивающих объем стула и стимулирующих перистальтику кишечника.Пить воду. По словам специалистов, это первый шаг к решению проблемы запоров. Они рекомендуют начинать свой день со стакана теплой воды и потреблять жидкость на протяжении суток. Хорошая гидратация положительно влияет на работу кишечника, делает его движения более плавными и частыми.Употреблять творог и другие продукты с пробиотиками. Такие продукты содержат полезные бактерии, улучшающие функционирование кишечника. Потребление двух-трех порций в день способствует оздоровлению кишечного микробиома.Есть недозрелые бананы. Они содержат большое количество клетчатки, влияющей на консистенцию стула и содействующей его продвижению по кишечному тракту.Добавлять в блюда чернослив. Этот фрукт известен своим высоким содержанием клетчатки и естественным слабительным действием. Его добавление в разнообразные блюда домашней кухни – одна из полезных привычек для профилактики застойных процессов в кишечнике.Съедать яблоко в день. Эксперты рекомендуют есть яблоки не очищенными от кожуры – такая привычка тоже помогает избегать проблем с запором. Яблочная кожура содержит много пектина, который ферментируется кишечными бактериями вместе с образованием короткоцепочечных жирных кислот. Благодаря их действию стул смягчается, сокращается время его прохождения через кишечник.Принимать молоко с маслом. Прием чашки теплого молока с растворенными в нем одной-двумя чайными ложками топленого масла перед сном является еще одним эффективным средством профилактики запора, информирует издание Times Now.