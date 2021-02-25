Названа привычка, разрушающая иммунитет

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Веская причина есть меньше сладкого.«Фруктоза повышает риск развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени».Ученые назвали опасную для иммунитета пищевую привычку, состоящую в постоянном потреблении продуктов, содержащих фруктозу.Научные специалисты констатируют, что пищевая привычка, заключающаяся в чрезмерном потреблении фруктозы, способствует развитию воспалительных реакций со стороны иммунной системы. Следствием этих процессов становится повреждение клеток, а также тканей, нарушающее функционирование органов.«Фруктоза повышает риск развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени», — предупреждают авторы исследования, ученые Университета Суонси, Института Фрэнсиса Крика в Лондоне и Бристольского университета после экспериментов с мышами.Ученые из Великобритании определили, что под действием высоких доз фруктозы происходит изменение клеточных метаболических путей, что активизирует процессы, повышающие уровень воспалительных цитокинов. Увеличенное содержание этих компонентов иммунной системы опасно как возможный пусковой механизм неблагоприятных изменений, включая развитие аутоиммунных патологий.Исследователи заявили, что «употребление больших доз фруктозы перепрограммирует клеточные метаболические пути, способствуя глутаминолизу и окислительному метаболизму».Говоря о пищевых источниках фруктозы, ученые отметили, что ее содержат сладкие напитки, многочисленные виды производственных сластей, полуфабрикатов. Эксперты рекомендуют крайне щепетильно подходить к выбору продуктов в рационе.