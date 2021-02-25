Кладезь витаминов и минералов: какие виды орехов самые полезные

Они обладают полезными свойствами для организма человека.Прежде всего, стоит обратить внимание на миндаль, который содержит большое количество витаминов группы B и Е, а также кальций, фосфор, магний и марганец.«Миндаль содержит много антиоксидантов. Благодаря им не только предупреждается возникновение рака, но и предотвращается появление ишемического заболевания сердца и болезни Альцгеймера», — сообщили медики.Также большое количество антиоксидантов содержится в фисташках — Омега-3 жирные кислоты и пищевые волокна. В этих орехах содержатся лютеин и зеаксантин, повышающие остроту зрения.Грецкий орех является лидером по количеству Омега-3 и антиоксидантов. «Данные орехи издавна применяются в качестве терапии и профилактики «атеросклеротических» болезней и онкологии», — отметили диетологи.Кешью помогают снижать артериальное давление за счет наличия в них витаминов группы B, К и Е. Также в них содержатся фосфор, железо, магний, марганец, селен и цинк. Полезными являются орехи пекан. Их необходимо употреблять людям, страдающим от болезней сердца и сахарного диабета.