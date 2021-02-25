Названы опасные виды спорта для людей с повышенным давлением

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От них лучше отказаться.Людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами, врачи советуют избегать подъема тяжелых гантель или гирь. Такая атлетика опасна из-за риска возникновения и разрыва аневризм головного мозга.Ученые Медицинского центра имени Окснера предупреждают, что чрезмерные физические нагрузки нарушение может повреждать мозг либо способствовать развитию геморрагического инсульта, который характеризуются слабостью / параличом руки или ноги, судорогами, проблемами со зрением, речью и пониманием языка.Врачи констатируют ? аневризмы головного мозга обычно возникают у людей в возрасте от 35 до 60 лет (в большинстве случаев после достижения сорокалетия). Чаще они развиваются у женщин в соотношении 3:2. Врожденные аномалии и некоторые генетические заболевания прямо влияют на ослабление сосудов и усиливают склонность к образованию церебральных аневризм.Кроме того, получить аневризму можно во время тяжелых тренировок в спортивном клубе. В частности, резкие скачки артериального давления, возникающие во время поднятия тяжестей, могут вызвать разрывы ослабленных сосудов, аневризму мозга, а также способствовать инсульту.