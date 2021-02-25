Лучшие пищевые источники полифенолов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

От количества полифенолов в рационе зависит иммунитет, а значит, то, как мы перенесем COVID-19. И вот продукты, в которых очень много этих микроэлементов.Гвоздика. Еще в 2010 году исследователи назвали пряность гвоздику (на фото) самой богатой полифенолами пищей. В 100 г этого продукта содержится 151 808 мг полифенолов. На втором месте среди специй сушеная мята, а на третьем - звездчатый анис.Тёмный шоколад. В одном грамме темного шоколада 1 664 мг полифенолов. Это делает шоколад одним из лучших продуктов с данными компонентами. Но особенно важно то, что его обожают и взрослые, и дети.Ягоды. Это фрукты с самым высоким содержанием полифенолов. Так на 100 г черноплодной рябины приходится более 1 700 мг полифенолов. К другим богатым этими ингредиентом видам ягод относят чернику, ежевику, клубнику и красную малину. Также полезно употреблять чёрную смородину, сливы, черешню, яблоки и гранаты.Зелень. В овощах меньше полифенолов, чем во фруктах, но это не повод исключать овощи из рациона. Так, много полифенолов содержится в артишоках, красном луке и шпинате. Чаще налегайте на чёрную и белую фасоль, орехи и сою.Чай. Прекрасная новость для любителей этого напитка, поскольку и чёрный, и зелёный чай содержат достаточное количество полифенолов. Они есть даже в красном вине. В 100 г этого напитка 101 мг полифенолов. Конечно, лучше получать их в виде пищевых добавок, чем из бутылки с алкоголем, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)